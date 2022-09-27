Долгоностов Федор Калиников — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгоностов Федор Калиников

Долгоностов Федор Калиников

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долгоностов Федор Калиников
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Новомоскойцской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.