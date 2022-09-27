Захарченко Евл. Сафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарченко Евл. Сафонов

Захарченко Евл. Сафонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захарченко Евл. Сафонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Андреевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.