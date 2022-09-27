Гусельников Петр Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусельников Петр Афан.

Гусельников Петр Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гусельников Петр Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Никольской Серебрин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.