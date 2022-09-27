Хорюк Дмит. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорюк Дмит. Андр.

Хорюк Дмит. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хорюк Дмит. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Скулянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.