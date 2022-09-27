Антонов Мих. Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Мих. Яковл.

Антонов Мих. Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антонов Мих. Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Абатской в., с. Рыкунова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.