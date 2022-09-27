Потапенко Дан. Ераст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапенко Дан. Ераст.

Потапенко Дан. Ераст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потапенко Дан. Ераст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, м.Кривой Рог

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.