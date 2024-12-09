Стоян Эммануил Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоян Эммануил Федор.

Стоян Эммануил Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стоян Эммануил Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Ташлыкской, д. Задунаев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.