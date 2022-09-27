Козлов Григорий Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Григорий Вас.

Козлов Григорий Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Григорий Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, ст. Кубинки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.