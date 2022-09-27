Иванов Тимоф. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Тимоф. Иван.

Иванов Тимоф. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Тимоф. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Холмский уезд, Локонской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.