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Посторонний Александр Ионов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Посторонний Александр Ионов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Круглыжской, Аногинк.

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