Гвоздков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздков Василий Михайлович

Гвоздков Василий Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гвоздков Василий Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, Мариновский посад

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.