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Новиков Григорий Терентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Григорий Терентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, д. Веровки

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