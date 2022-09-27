Ирышков Фед. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрышков Фед. Серг.

Ирышков Фед. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ирышков Фед. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Пензенский уезд, с. Безсоновки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.