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Сорокин Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Дорогощ. д. Санки.

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