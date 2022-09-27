Коневский Самуил Николаев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоневский Самуил Николаев.

Коневский Самуил Николаев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коневский Самуил Николаев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.