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Шувалкин Ив. Триф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шувалкин Ив. Триф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Яковлев., м. Андреев.

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