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Омельченко Алексей Осипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Омельченко Алексей Осипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Карасукск., д. Полойко.

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