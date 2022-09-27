Козлов Аверьян Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Аверьян Денисович

Козлов Аверьян Денисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Аверьян Денисович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.