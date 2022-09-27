Коломейцев Андрей Платонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломейцев Андрей Платонов

Коломейцев Андрей Платонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коломейцев Андрей Платонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Исаевская с.Николаевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.