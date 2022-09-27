Акименко Зах. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкименко Зах. Ефим.

Акименко Зах. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Акименко Зах. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, с. Мельенович

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.