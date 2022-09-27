Чмир Архип Пан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧмир Архип Пан.

Чмир Архип Пан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чмир Архип Пан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Еленовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.