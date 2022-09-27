Брылев Касьян Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрылев Касьян Захаров

Брылев Касьян Захаров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брылев Касьян Захаров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Казинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.