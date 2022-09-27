Салогуб Андрей Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалогуб Андрей Данил.

Салогуб Андрей Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Салогуб Андрей Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Бабайковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.