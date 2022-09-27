Кирин Степ. Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирин Степ. Абрам.

Кирин Степ. Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирин Степ. Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Богородицкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.