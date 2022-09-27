Корнотьян Арам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнотьян Арам

Корнотьян Арам

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корнотьян Арам
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Эчмиадзинский уезд, гор.Эчмиадзин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.