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Рыжков Влас Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыжков Влас Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Городищенская в. и с.

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