Пантелей Андр. Клем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПантелей Андр. Клем.

Пантелей Андр. Клем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пантелей Андр. Клем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, г. Бендеры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.