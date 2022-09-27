Тетерин Конст. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетерин Конст. Ив.

Тетерин Конст. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тетерин Конст. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Пачинск., д. Недиковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.