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Козловский Викентий Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козловский Викентий Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Индурская, д. Трозин.

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