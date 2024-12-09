Жилин Егор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилин Егор Иванов

Жилин Егор Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жилин Егор Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Трехъизбенской с. Бахмут.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.