Иванушкин Семен Мелентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванушкин Семен Мелентьев

Иванушкин Семен Мелентьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванушкин Семен Мелентьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Белёвский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.