Ванеев Дм. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанеев Дм. Афан.

Ванеев Дм. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ванеев Дм. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Гвоздевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.