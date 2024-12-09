Митинский Ник. Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитинский Ник. Ник.

Митинский Ник. Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Митинский Ник. Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Мелентьевская, Аладиево.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.