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Шевцов Алексей Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шевцов Алексей Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Ловожской

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