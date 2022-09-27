Терентьев Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Михаил Борисович

Терентьев Михаил Борисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терентьев Михаил Борисович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Кукмар

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.