Забелкин Серг. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабелкин Серг. Як.

Забелкин Серг. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Забелкин Серг. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, Колеевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.