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Корнеев Петр Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корнеев Петр Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, гор. Клина

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