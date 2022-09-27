Панов Дм. Варфолом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанов Дм. Варфолом.

Панов Дм. Варфолом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панов Дм. Варфолом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норской фабрики

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.