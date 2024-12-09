Иващенко Архип Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Архип Тим.

Иващенко Архип Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иващенко Архип Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Вознесенской, д. Тихоновки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.