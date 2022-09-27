Архипов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Михаил Дмитриевич

Архипов Михаил Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Архипов Михаил Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Светлый Яр

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.