Воробьев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Александр Федорович

Воробьев Александр Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воробьев Александр Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Коропльской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.