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Тряпкин Павел Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тряпкин Павел Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Бронницкий уезд, Раменской

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Дурниха, Раменский муниципальный район, Московская область

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