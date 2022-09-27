Олто Федор. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлто Федор. Вас.

Олто Федор. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Олто Федор. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Каушанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.