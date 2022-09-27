Семченко Денис Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемченко Денис Макс.

Семченко Денис Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семченко Денис Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Преображ., Преображ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.