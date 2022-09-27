Васичкин Аким Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасичкин Аким Данил.

Васичкин Аким Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васичкин Аким Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Блохинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.