Хорошаев Зах. Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошаев Зах. Фомич

Хорошаев Зах. Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хорошаев Зах. Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Криничеватской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.