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Борон Игнат. Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борон Игнат. Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, Вызнянской.

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