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Гавриленко Никол. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гавриленко Никол. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Тульский уезд, Лаптевской

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