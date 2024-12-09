Ничуперенко Ефим Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНичуперенко Ефим Макаров

Ничуперенко Ефим Макаров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ничуперенко Ефим Макаров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, г. Одесса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.