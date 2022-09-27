Грипп Леонт. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрипп Леонт. Вас.

Грипп Леонт. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грипп Леонт. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Пирятинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.